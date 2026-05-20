19:17 20.05.2026

"Билайн бизнес" внедрил в России более 3 тысяч аудиобейджей

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Количество внедренных в России "умных" аудиобейджей (18+) Билайна превысило 3 тысячи устройств, суммарный объем записанного и проанализированного диалогового материала достиг 600 тысяч часов — это более 68 лет непрерывного разговора, сообщил директор по работе с государственными заказчиками оператора Александр Шведов.
Заявление прозвучало на конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2026", которая проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая.
Устройства, закрепленные на одежде сотрудников, в фоновом режиме фиксируют общение с посетителями и с помощью искусственного интеллекта анализируют содержание, интонации и соблюдение стандартов сервиса. Основные сферы применения — многофункциональные центры (МФЦ), медицинские учреждения и службы занятости.
"Аудиобейдж выполняет сразу несколько функций, но ключевая — контроль качества обслуживания населения. Раньше это были пилотные проекты, сегодня можно уверенно говорить о массовом внедрении: более 3 тысяч устройств работают в самых разных регионах страны. Эффекты с точки зрения качества коммуникации с гражданами — очень хорошие", - отметил Шведов, его слова приводит пресс-служба Билайна.
Технология позволяет автоматически выявлять конфликтные ситуации, нарушения регламентов и, напротив, лучшие практики обслуживания. Все записи хранятся и обрабатываются в защищенном контуре, а использование ИИ дает возможность анализировать колоссальные массивы информации без участия человека.
Внедрение аудиобейджей — часть комплексной стратегии "Билайн бизнес" по цифровизации городской среды. Компания последовательно работает на четырех уровнях: обеспечение связью, построение инфраструктурных решений (от интеллектуальных транспортных систем до пунктов весогабаритного контроля), сбор и обработка больших данных (видео-, аудио- и геоаналитика), а также внедрение искусственного интеллекта. Именно на этом стеке технологий, по словам представителей компании, и строится полноценный "умный город".
