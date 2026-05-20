Решетников рассказал, как продление безвиза поможет бизнесу России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Продление безвизового режима до конца 2027 года позволит бизнесу России и Китая строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать новые межрегиональные маршруты и наращивать частоту авиасообщения, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Президент России Владимир Путин ранее в среду заявил, что Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран.
"Продление безвизового режима до конца 2027 года позволяет бизнесу строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать новые межрегиональные маршруты и наращивать частоту авиасообщения", - приводятся в сообщении пресс-службы Минэкономразвития слова Решетникова.
На брифинге 20 мая официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Российская сторона даст зеркальный ответ на решение Китая продлить безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, говорил позднее сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.