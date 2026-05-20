Россия и Китай оценили положительное влияние безвизового режима
10:48 20.05.2026 (обновлено: 10:53 20.05.2026)
Россия и Китай оценили положительное влияние безвизового режима

Флаги России и КНР. Архивное фото
  • Россия и Китай отметили положительное влияние безвизового режима на деловые и гуманитарные связи.
  • Стороны договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей и облегчению взаимных поездок граждан.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР, отметив положительное влияние безвиза на деловые и гуманитарные связи, продолжат работу по упрощению этих формальностей, следует из совместного заявления двух стран.
Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны, отметив успешный опыт реализации механизма безвизовых поездок граждан двух стран и его положительное влияние на развитие деловых и гуманитарных связей, договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей и постепенному облегчению взаимных поездок граждан", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
