Россия и Китай оценили положительное влияние безвизового режима

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР, отметив положительное влияние безвиза на деловые и гуманитарные связи, продолжат работу по упрощению этих формальностей, следует из совместного заявления двух стран.

"Стороны, отметив успешный опыт реализации механизма безвизовых поездок граждан двух стран и его положительное влияние на развитие деловых и гуманитарных связей, договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей и постепенному облегчению взаимных поездок граждан", - говорится в тексте документа.