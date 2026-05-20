В Смоленской области сбили 13 украинских БПЛА

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тринадцать украинских беспилотников сбиты и подавлены в Смоленской области за ночь, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил глава региона Василий Анохин.
"За прошедшую ночь силами ВКС России, ПВО и РЭБ Министерства обороны России сбито и подавлено 13 украинских БПЛА. Пострадавших среди населения нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На места падения обломков беспилотников направлены оперативные службы", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА, и призвал граждан соблюдать меры безопасности.