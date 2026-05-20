Березуцкий раскритиковал судейство в матче против махачкалинского "Динамо"
21:04 20.05.2026 (обновлено: 09:56 21.05.2026)
Березуцкий раскритиковал судейство в матче против махачкалинского "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Василий Березуцкий раскритиковал судейство в первом переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге против махачкалинского «Динамо».
  • «Урал» проиграл «Динамо» со счетом 0:1.
  • Березуцкий выразил удивление по поводу решений судей, в частности, относительно использования системы VAR.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный тренер екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Василий Березуцкий раскритиковал судейство в первом переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне против махачкалинского "Динамо".
"Урал" в среду дома проиграл "Динамо" со счетом 0:1.
"С "Динамо" из Махачкалы тяжело всем командам премьер-лиги, нам тоже. Мы владели инициативой, мячом, но, к сожалению, моментов создали немного", - цитирует Березуцкого официальный Telegram-канал "Урала".
Единственный мяч, забитый на 5-й минуте ангольским форвардом Миро, был засчитан после нескольких минут проверки арбитрами с помощью системы видеоассистента рефери (VAR). На 20-й минуте судья Антон Фролов не назначил пенальти после попадания мяча в руку капитану "Динамо" Муталипу Алибекову в штрафной площади.
"Я не вижу гола у наших ворот, я вижу руку в чужой штрафной, вижу, что игрок в эпизоде с (Егором) Богомольским вообще не играет в мяч - это то, что я вижу своими футбольными глазами. А то, что есть VAR и судьи, - для меня большое удивление. Тот повтор, который я видел, - я был настолько спокоен, потому что на повторе гола нет. Но, к сожалению, кто-то видит по-другому. Возможно, я ошибаюсь", - добавил Березуцкий.
Ответный матч пройдет в Каспийске 23 мая.
