Белорусские военные отработали получение спецснарядов для "Искандера-М"

МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Белорусские военные в ходе учений отработали получение специальных боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение ими ракет-носителей, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

С 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

В последующем, после загрузки ракет-носителей на пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, военнослужащие скрытно выдвинулись в новый район. С его занятием ракетное подразделение осуществило имитацию ракетных пусков по назначенным целям, говорится в сообщении.