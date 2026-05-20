Рейтинг@Mail.ru
Белорусские военные отработали получение спецснарядов для "Искандера-М" - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 20.05.2026 (обновлено: 23:23 20.05.2026)
Белорусские военные отработали получение спецснарядов для "Искандера-М"

Белорусские военные отработали получение спецбоеприпасов для "Искандера-М"

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/ВАЯРОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/ВАЯР
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белорусские военные в ходе учений отработали получение специальных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер-М».
  • Личный состав выполнил мероприятия по охране, обороне и обеспечению назначенного района.
  • С 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Белорусские военные в ходе учений отработали получение специальных боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение ими ракет-носителей, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
"Сегодня в рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения одно из белорусских ракетных подразделений заняло назначенный район. Личный состав выполнил мероприятия его охраны, обороны и всестороннего обеспечения. Одновременно боевые расчеты провели комплекс мероприятий по подготовке к получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжению ими ракет-носителей", - сообщило минобороны в своем Telegram-канале.
В последующем, после загрузки ракет-носителей на пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, военнослужащие скрытно выдвинулись в новый район. С его занятием ракетное подразделение осуществило имитацию ракетных пусков по назначенным целям, говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Россия и Белоруссия составили план по союзному договору на следующие 3 года
19 мая, 14:26
 
БелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала