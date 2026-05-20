Белорусские военные отработали получение спецснарядов для "Искандера-М"

МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Белорусские военные в ходе учений отработали получение специальных боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжение ими ракет-носителей, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
"Сегодня в рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения одно из белорусских ракетных подразделений заняло назначенный район. Личный состав выполнил мероприятия его охраны, обороны и всестороннего обеспечения. Одновременно боевые расчеты провели комплекс мероприятий по подготовке к получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжению ими ракет-носителей", - сообщило минобороны в своем Telegram-канале.
В последующем, после загрузки ракет-носителей на пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, военнослужащие скрытно выдвинулись в новый район. С его занятием ракетное подразделение осуществило имитацию ракетных пусков по назначенным целям, говорится в сообщении.