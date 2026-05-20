Белорусский депутат назвал ложью заявление Киева о российском плане атаки

МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Заявления Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с белорусской территории являются глупостью и ложью, заявил РИА Новости зампред постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.

"Естественно, все эти заявления - это ложь, обман. Никогда в жизни Беларусь не планировала ни на кого нападать, куда-то втягиваться. Это не нужно ни Беларуси, ни России. У Беларуси четкая задача в Союзном государстве. Наша цель – это охрана союзных границ на западном направлении и недопущение удара в спину по России с запада через Беларусь", - сказал Гайдукевич

Депутат отметил, что киевский режим хочет продлить конфликт, поскольку для него это является продлением безопасности и власти, потому что в Киеве понимают, что как только конфликт закончится, придется за все отвечать.

"Это глупость. Беларусь и Россия вообще никогда никому не угрожали. СВО - это вынужденная мера была. Россию вынудили проводить специальную военную операцию. Поэтому все эти провокации, они неспроста, они именно из-за неудач", - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, другой причиной провокаций киевского режима является усиление переговоров России и Белоруссии с США