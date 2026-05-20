ВВС Белоруссии на учениях провели имитацию бомбометания спецбоеприпасами - РИА Новости, 20.05.2026
19:31 20.05.2026
ВВС Белоруссии на учениях провели имитацию бомбометания спецбоеприпасами

© Sputnik / Виктор Толочко
Истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии
Истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
  • В рамках тренировки авиация совершила учебно-боевые вылеты.
  • Самолеты-носители провели имитацию бомбометания специальными боеприпасами по условному противнику.
МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Авиация была задействована в рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения в Белоруссии, самолеты-носители провели имитацию бомбометания специальными боеприпасами по условному противнику, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
С 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
"В рамках тренировки (в среду – ред.) задействовалась авиация, которая совершила ряд учебно-боевых вылетов. После подготовки самолетов-носителей, оснащения их авиационными средствами поражения, экипажи осуществили взлет и заняли назначенные зоны дежурства в воздухе. Получив соответствующую команду, провели имитацию бомбометания специальными боеприпасами по условному противнику и возвратились на аэродром базирования", - сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале.
