ВВС Белоруссии на учениях провели имитацию бомбометания спецбоеприпасами

МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Авиация была задействована в рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения в Белоруссии, самолеты-носители провели имитацию бомбометания специальными боеприпасами по условному противнику, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.