Агент Батракова оценил вероятность ухода игрока в "Зенит"
Футбол
12:54 20.05.2026 (обновлено: 13:08 20.05.2026)
Агент Батракова оценил вероятность ухода игрока в "Зенит"

Алексей Батраков
Алексей Батраков. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Агент полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что сомневается в том, что руководство железнодорожников будет готово отдать своего игрока петербургскому "Зениту", который является их прямым конкурентом.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Зенит" намерен сделать "Локомотиву" предложение по Батракову летом. Также сообщалось, что к 20-летнему футболисту проявляет интерес французский "Пари Сен-Жермен".
"На сегодняшний день ситуация никоим образом не поменялась, и никаких переговоров не ведется. Про интерес "Зенита" я сам узнал из прессы. На сегодняшний день, насколько я знаю, ни в клуб, ни с нами никто никаких разговоров из Санкт-Петербурга не вел. Что касается трансферной стоимости для российского чемпионата, то я точно не готов ответить, потому что это остается на усмотрение клуба. И я сомневаюсь, что они готовы своему прямому конкуренту отдавать игрока за какие бы то ни было деньги", — сказал Кузьмичев.
Батраков в прошедшем сезоне провел за "Локомотив" 36 матчей и забил 17 мячей.
