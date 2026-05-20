В Балашихе ликвидировали узел связи телефонных мошенников.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих участников группы, которая создавала каналы связи для телефонных мошенников в подмосковной Балашихе, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

"Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское" задержали двоих участников группы, которая создавала каналы связи для телефонных мошенников", - сказала она.

Петрова отметила, что по предварительным данным, злоумышленникам предложили "подработку", которая заключалась в установке и поддержке работы устройств, которые преобразуют интернет-трафик в мобильную связь. Эта техника позволяла преступникам звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов.

"Для организации каналов связи работодатели дистанционно передали правонарушителям абонентские терминалы, партии сим-карт, мобильные телефоны, а также денежные средства для аренды помещений, в которых устанавливалось данное оборудование", – отметила Петрова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире, расположенной в одном из домов в микрорайоне 1 Мая в Балашихе , сотрудники полиции задержали двоих 18-летних молодых людей, которые обеспечивали работу нелегальных каналов связи.

"В комнате оперативники обнаружили и изъяли 4 GSM-шлюза, сим-карты, роутеры, мобильные телефоны и банковские карты", - добавила Петрова.

Она добавила, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками, которые похитили у жителя Республики Коми около 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).