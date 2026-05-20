08:35 20.05.2026
В Балашихе ликвидировали узел связи телефонных мошенников

Мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Балашихе ликвидировали узел связи телефонных мошенников.
  • Двое 18-летних людей задержаны за обеспечение работы нелегальных каналов связи.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, фигуранты заключены под стражу.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали двоих участников группы, которая создавала каналы связи для телефонных мошенников в подмосковной Балашихе, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
"Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Балашихинское" задержали двоих участников группы, которая создавала каналы связи для телефонных мошенников", - сказала она.
Петрова отметила, что по предварительным данным, злоумышленникам предложили "подработку", которая заключалась в установке и поддержке работы устройств, которые преобразуют интернет-трафик в мобильную связь. Эта техника позволяла преступникам звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов.
"Для организации каналов связи работодатели дистанционно передали правонарушителям абонентские терминалы, партии сим-карт, мобильные телефоны, а также денежные средства для аренды помещений, в которых устанавливалось данное оборудование", – отметила Петрова.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире, расположенной в одном из домов в микрорайоне 1 Мая в Балашихе, сотрудники полиции задержали двоих 18-летних молодых людей, которые обеспечивали работу нелегальных каналов связи.
"В комнате оперативники обнаружили и изъяли 4 GSM-шлюза, сим-карты, роутеры, мобильные телефоны и банковские карты", - добавила Петрова.
Она добавила, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками, которые похитили у жителя Республики Коми около 5 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).
Балашихинским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
