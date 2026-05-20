Рейтинг@Mail.ru
"Астон Вилла" под руководством Эмери выиграла Лигу Европы - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:53 20.05.2026 (обновлено: 01:57 21.05.2026)
"Астон Вилла" под руководством Эмери выиграла Лигу Европы

"Астон Вилла" победила "Фрайбург" в финале Лиги Европы УЕФА

© REUTERS / Isabel InfantesФутболисты "Астон Виллы" с трофеем Лиги Европы
Футболисты Астон Виллы с трофеем Лиги Европы - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" обыграл немецкий "Фрайбург" в финале Лиги Европы.
Встреча прошла в Стамбуле на домашнем стадионе "Бешикташа" и завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Юри Тилеманс (41-я минута), Эмилиано Буэндия (45+3) и Морган Роджерс (58).
Лига Европы УЕФА
20 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Фрайбург
0 : 3
Астон Вилла
41‎’‎ • Юри Тилеманс
(Морган Роджерс)
45‎’‎ • Эмилиано Буэндия
(Джон Макгинн)
58‎’‎ • Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Астон Виллу" возглавляет испанский тренер Унаи Эмери, возглавлявший московский "Спартак" в 2012 году. Он в пятый раз стал победителем Лиги Европы, трижды завоевывал трофей с "Севильей", один раз - с "Вильярреалом". Также в его активе выход в финал турнира с "Арсеналом". Ни один другой тренер не выигрывал второй по силе европейский клубный турнир столько раз.
Бирмингемцы впервые стали победителями Кубка УЕФА/Лиги Европы, до этого клуб ни разу не проходил дальше четвертьфинала. В 1982 году команда выиграла Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
"Фрайбург" впервые играл в матче за европейский трофей, до этого лучшим результатом команды была стадия 1/8 финала турнира (2023, 2024).
Чемпионский постер Арсенала - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Безумие в Лондоне! "Арсенал" стал чемпионом Англии впервые за 22 года
19 мая, 23:45
 
ФутболСпортАстон ВиллаФрайбургЛига Европы 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала