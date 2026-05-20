"Астон Вилла" под руководством Эмери выиграла Лигу Европы

"Астон Виллу" возглавляет испанский тренер Унаи Эмери, возглавлявший московский "Спартак" в 2012 году. Он в пятый раз стал победителем Лиги Европы, трижды завоевывал трофей с "Севильей", один раз - с "Вильярреалом". Также в его активе выход в финал турнира с "Арсеналом". Ни один другой тренер не выигрывал второй по силе европейский клубный турнир столько раз.