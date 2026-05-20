"Астон Вилла" под руководством Эмери выиграла Лигу Европы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" обыграл немецкий "Фрайбург" в финале Лиги Европы.
Встреча прошла в Стамбуле на домашнем стадионе "Бешикташа" и завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Юри Тилеманс (41-я минута), Эмилиано Буэндия (45+3) и Морган Роджерс (58).
"Астон Виллу" возглавляет испанский тренер Унаи Эмери, возглавлявший московский "Спартак" в 2012 году. Он в пятый раз стал победителем Лиги Европы, трижды завоевывал трофей с "Севильей", один раз - с "Вильярреалом". Также в его активе выход в финал турнира с "Арсеналом". Ни один другой тренер не выигрывал второй по силе европейский клубный турнир столько раз.
Бирмингемцы впервые стали победителями Кубка УЕФА/Лиги Европы, до этого клуб ни разу не проходил дальше четвертьфинала. В 1982 году команда выиграла Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
"Фрайбург" впервые играл в матче за европейский трофей, до этого лучшим результатом команды была стадия 1/8 финала турнира (2023, 2024).