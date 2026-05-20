Пашинян анонсировал дело против оппозиционера Теваняна за измену родине
22:20 20.05.2026
Пашинян анонсировал дело против оппозиционера Теваняна за измену родине

Пашинян анонсировал дело против оппозиционера Теваняна по статье "измена родине"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян анонсировал возбуждение уголовного дела против оппозиционного политика Андраника Теваняна.
  • Дело будет возбуждено по статье "измена родине".
  • Андраник Теванян является руководителем оппозиционной партии "Мать-Армения".
ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал возбуждение уголовного дела против оппозиционного политика Андраника Теваняна, включенного в предвыборный список партии "Процветающая Армения", которую возглавляет политический оппонент Пашиняна предприниматель Гагик Царукян.
"Завтра Служба национальной безопасности в установленном порядке направит сообщение в Следственный комитет, ожидая, что против Андраника Теваняна будет возбуждено уголовное дело по статье "измена родине", и эту шпионскую сеть мы окончательно искореним из Армении", - заявил Пашинян во время предвыборного митинга в Ванадзоре.
Другие подробности он не сообщил.
Теванян является руководителем оппозиционной партии "Мать-Армения". Ранее он назвал решение Евросоюза поддержать власти Армении перед парламентскими выборами вмешательством во внутренние дела республики.
В среду, 20 мая, Пашинян заявил, что намерен национализировать Араратский цементный завод, принадлежащий его политическому оппоненту Царукяну.
