20:57 20.05.2026 (обновлено: 22:38 20.05.2026)
Запад хочет использовать Армению против России, заявил Галузин

Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению против России.
  • По его словам, армянская сторона не проявляет настроя прислушиваться к предостережениям Москвы.
  • Галузин отметил усиление негативных тенденций в отношениях с Арменией.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению против России, Ереван к предостережениям Москвы не прислушивается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Хотел бы отметить, что совещание проходило на фоне, к сожалению, усиления негативных тенденций, потому что мы чувствуем, что армянская сторона, армянское руководство не проявляет настроя на то, чтобы прислушаться к нашим предостережениям относительно того, что истинная цель Запада, в том числе Евросоюза, проводящего открыто враждебную политику в отношении России, состоит в том, чтобы использовать Армению против России", - сказал Галузин журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.
