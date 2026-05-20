Россельхознадзор ограничит ввоз цветов из Армении

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россельхознадзор с 22 мая временно ограничит ввоз цветов из Армении, сообщило ведомство.
"Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении", - говорится в сообщении.
Как уточняется, такая мера вводится до завершения проверки тепличных хозяйств в республике и анализа полученных данных.
Всего было зафиксировано 135 таких случаев, что составляет 77% от общего количества за весь 2025 год.