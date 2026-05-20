В Армении разворачивается антироссийская кампания, заявили в МИД

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Армении разворачивается разнузданная антироссийская кампания в информационном пространстве, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

"Россию обвиняют в якобы имеющем место вмешательстве во внутренние процессы Армении , предвыборные процессы", — сказал он журналистам по итогам заседания рабочей группы Совета безопасности.

При этом Галузин подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела Еревана, в отличие от Евросоюза, чьи представители там находятся и пытаются влиять на итоги выборов.

По его словам, цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению против России . В частности, ее пытаются заманивать в западный лагерь при помощи популистского лозунга о вступлении в ЕС

Ереван же к предостережениям Москвы не прислушивается: в последнее время там предприняли некоторые шаги, которые несут риск изменения в союзнических отношениях.

"Мы за то, чтобы наступила ясность относительно того, куда идет Армения", — подчеркнул замглавы МИД.

Так, отметил он, Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не вступит в ЕС. Конкретики же о сроке, за который в Ереване должны определиться по этому вопросу, он не привел.

В начале месяца Владимир Путин призвал армянское руководство не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако находиться в таможенном союзе с ними обоими невозможно.