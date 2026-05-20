В Армении разворачивается антироссийская кампания, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД заявил, что в Армении разворачивается антироссийская кампания.
- В инфополе, по его словам, раскручивают тему того, что Москва якобы вмешивается в выборы.
- На самом же деле этим занимается Евросоюз, чьи представители находятся в Ереване, считает Галузин.
- Он подчеркнул, что Россия призывает Армению прояснить свою позицию относительно членства в ЕАЭС или ЕС.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Армении разворачивается разнузданная антироссийская кампания в информационном пространстве, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
"Россию обвиняют в якобы имеющем место вмешательстве во внутренние процессы Армении, предвыборные процессы", — сказал он журналистам по итогам заседания рабочей группы Совета безопасности.
При этом Галузин подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела Еревана, в отличие от Евросоюза, чьи представители там находятся и пытаются влиять на итоги выборов.
Ереван же к предостережениям Москвы не прислушивается: в последнее время там предприняли некоторые шаги, которые несут риск изменения в союзнических отношениях.
"Мы за то, чтобы наступила ясность относительно того, куда идет Армения", — подчеркнул замглавы МИД.
Так, отметил он, Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не вступит в ЕС. Конкретики же о сроке, за который в Ереване должны определиться по этому вопросу, он не привел.
В начале месяца Владимир Путин призвал армянское руководство не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако находиться в таможенном союзе с ними обоими невозможно.
Никол Пашинян после этого заявил, что если страна выйдет из ЕАЭС, то она сделает это не внезапно, а спланированно и референдум по этому вопросу проводить не придется. Вместе с тем премьер-министр Армении выразил намерение и дальше развивать отношения с Москвой, несмотря на происходящую трансформацию, а все проблемные вопросы решать на основе взаимного уважения. До этого он не раз заявлял, что страна хочет стать членом ЕС, но для этого нужно соответствовать его стандартам.