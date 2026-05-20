20:44 20.05.2026 (обновлено: 21:45 20.05.2026)
В Армении разворачивается антироссийская кампания, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД заявил, что в Армении разворачивается антироссийская кампания.
  • В инфополе, по его словам, раскручивают тему того, что Москва якобы вмешивается в выборы.
  • На самом же деле этим занимается Евросоюз, чьи представители находятся в Ереване, считает Галузин.
  • Он подчеркнул, что Россия призывает Армению прояснить свою позицию относительно членства в ЕАЭС или ЕС.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Армении разворачивается разнузданная антироссийская кампания в информационном пространстве, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
"Россию обвиняют в якобы имеющем место вмешательстве во внутренние процессы Армении, предвыборные процессы", — сказал он журналистам по итогам заседания рабочей группы Совета безопасности.
При этом Галузин подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела Еревана, в отличие от Евросоюза, чьи представители там находятся и пытаются влиять на итоги выборов.
По его словам, цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению против России. В частности, ее пытаются заманивать в западный лагерь при помощи популистского лозунга о вступлении в ЕС.
Ереван же к предостережениям Москвы не прислушивается: в последнее время там предприняли некоторые шаги, которые несут риск изменения в союзнических отношениях.
"Мы за то, чтобы наступила ясность относительно того, куда идет Армения", — подчеркнул замглавы МИД.
Так, отметил он, Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не вступит в ЕС. Конкретики же о сроке, за который в Ереване должны определиться по этому вопросу, он не привел.
В начале месяца Владимир Путин призвал армянское руководство не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако находиться в таможенном союзе с ними обоими невозможно.
Никол Пашинян после этого заявил, что если страна выйдет из ЕАЭС, то она сделает это не внезапно, а спланированно и референдум по этому вопросу проводить не придется. Вместе с тем премьер-министр Армении выразил намерение и дальше развивать отношения с Москвой, несмотря на происходящую трансформацию, а все проблемные вопросы решать на основе взаимного уважения. До этого он не раз заявлял, что страна хочет стать членом ЕС, но для этого нужно соответствовать его стандартам.
АрменияРоссияМихаил ГалузинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзЕвразийский экономический союзПолитика
 
 
