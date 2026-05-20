Шойгу назвал сотрудничество с Россией двигателем роста экономики Армении - РИА Новости, 20.05.2026
17:42 20.05.2026
Шойгу назвал сотрудничество с Россией двигателем роста экономики Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основным двигателем роста экономики Армении является сотрудничество с Российской Федерацией, заявил Сергей Шойгу.
  • Развитие экономических связей с Россией позволило ВВП Армении вырасти почти на 40% с 2022 по 2025 годы.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Основным двигателем роста экономики Армении является сотрудничество с Российской Федерацией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Вряд ли можно оспорить тот факт, что основным двигателем роста армянской экономики является сотрудничество с Россией. Развитие экономических связей с нами позволило ВВП Армении вырасти почти на 40% только 2022 по 2025 годы", - сказал Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза РФ.
Вместе с тем, подчеркнул секретарь Совбеза, сотрудничество и стратегическое партнерство является "улицей с двусторонним движением".
