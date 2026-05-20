- Развитие экономических связей с Россией позволило ВВП Армении вырасти почти на 40% с 2022 по 2025 годы.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Основным двигателем роста экономики Армении является сотрудничество с Российской Федерацией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Вместе с тем, подчеркнул секретарь Совбеза, сотрудничество и стратегическое партнерство является "улицей с двусторонним движением".