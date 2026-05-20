В Москве поражены, что в Армении не одернули Зеленского, угрожавшего России - РИА Новости, 20.05.2026
20:56 20.05.2026 (обновлено: 20:57 20.05.2026)
Галузин: Москва поражена, что в Армении не одернули угрожавшего РФ Зеленского

20.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве поражены, что Армения предоставила площадку Зеленскому для озвучивания угроз в отношении России.
  • Галузин назвал одиозным предоставление трибуны Зеленскому в Ереване.
  • Замглавы МИД отметил, что с армянской стороны никто не осудил высказывания Зеленского.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Москве поражены тем, что Армения предоставила свою площадку Владимиру Зеленскому для того, чтобы он озвучивал угрозы в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"История, которая стала весьма одиозной демонстрацией того, как эти методы используются, стали мероприятия под эгидой Евросоюза, которые прошли в начале мая в армянской столице. Апофеозом этой одиозности стало предоставление в Ереване, в столице союзника России, стратегического партнера России, предоставление трибуны главарю нацистского киевского режима Зеленскому для того, чтобы он эту самую трибуну использовал для озвучивания совершенно омерзительных угроз в адрес России и ее народа", - сказал Галузин журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.
"Поражает, что никто с армянской стороны не одернул зарвавшегося гастролера из Киева, никто не осудил эти отвратительные высказывания", - добавил Галузин.
В миреРоссияМоскваАрменияМихаил ГалузинВладимир Зеленский
 
 
