В Москве поражены, что в Армении не одернули Зеленского, угрожавшего России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Москве поражены тем, что Армения предоставила свою площадку Владимиру Зеленскому для того, чтобы он озвучивал угрозы в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"История, которая стала весьма одиозной демонстрацией того, как эти методы используются, стали мероприятия под эгидой Евросоюза, которые прошли в начале мая в армянской столице. Апофеозом этой одиозности стало предоставление в Ереване, в столице союзника России, стратегического партнера России, предоставление трибуны главарю нацистского киевского режима Зеленскому для того, чтобы он эту самую трибуну использовал для озвучивания совершенно омерзительных угроз в адрес России и ее народа", - сказал Галузин журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.
"Поражает, что никто с армянской стороны не одернул зарвавшегося гастролера из Киева, никто не осудил эти отвратительные высказывания", - добавил Галузин.