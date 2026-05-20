У Армении не получится танцевать сразу на двух свадьбах, заявил МИД России
20:55 20.05.2026 (обновлено: 21:40 20.05.2026)
У Армении не получится танцевать сразу на двух свадьбах, заявил МИД России

Галузин: Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС, на двух свадьбах танцевать не получится, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится", - сказал Галузин журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
