У Армении не получится танцевать сразу на двух свадьбах, заявил МИД России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и ЕС, на двух свадьбах танцевать не получится, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).