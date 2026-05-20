Москвич получил 15 суток за отказ показать документы полиции

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы назначил жителю столицы Висаму Али Бардвилу административный арест на 15 суток за отказ предъявить документы сотрудникам полиции в аэропорту Шереметьево и активное сопротивление при задержании, сообщается в Telergram-канале московских судов общей юрисдикции.
Действия Бардвила квалифицированы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).
"Суд признал Бардвила Висама Али виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", — говорится в сообщении.
Суд установил, что 14 мая в вечернее время Бардвил в аэропорту Шереметьево отказался предъявить удостоверяющие личность документы сотрудникам полиции и попытался скрыться. При доставлении в служебный автотранспорт он оказал полицейским активное сопротивление.