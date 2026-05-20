Анохин: работаем над тем, чтобы сделать спорт доступным для всех возрастов - РИА Новости, 20.05.2026
19:28 20.05.2026
Анохин: работаем над тем, чтобы сделать спорт доступным для всех возрастов

© РИА Новости / Виталий Белоусов — Губернатор Смоленской области Василий Анохин
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Развиваем массовый и профессиональный спорт в Смоленской области и работаем над тем, чтобы сделать его доступным для жителей разного возраста, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня более 60% смолян регулярно занимаются спортом. По итогам 2025 года Смоленская область вошла в топ-20 лучших спортивных субъектов России по данным рейтинга министерства спорта России. Важнейшим направлением нашей работы является вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом. В 2025 году 17 тысяч юных смолян тренировались в 44 спортивных организациях области", - написал Анохин на платформе "Макс".
По словам губернатора, смоленские спортсмены показывают достойные результаты на соревнованиях разного уровня. В 2025 году представители Смоленской области завоевали 18 медалей на чемпионатах и первенствах мира, 98 наград на всероссийских соревнованиях и 25 медалей на Кубках России. А в регионе состоялось 78 всероссийских соревнований.
Среди жителей растет популярность ГТО. В 2025 году к выполнению нормативов присоединились свыше 8,3 тысячи человек – на 1,3 тысячи больше, чем в 2024 году.
"Отдельное внимание уделяем развитию адаптивного спорта и спортивных возможностей для участников СВО. В сентябре 2025 года прошел первый региональный "Кубок защитников Отечества", объединивший более 100 участников СВО. В 2026 году соревнования пройдут в два этапа: с апреля по август – муниципальный этап, и в сентябре – финальный. На специальной олимпиаде России по адаптивным видам спорта смоленские спортсмены завоевали 10 медалей", - подчеркнул Анохин.
Он добавил, что в области системно подходят к вопросам развития спорта: модернизируют инфраструктуру, ремонтируют и строят спортивные объекты, занимаются подготовкой кадров. В 2025 году заключено 44 целевых договора на подготовку тренеров-преподавателей. По программе "Земский тренер" единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей получили три человека, переехавшие в малые населенные пункты. На 2026 год планируется привлечь по этой программе 11 человек.
