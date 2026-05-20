Анохин осмотрел производственные линии медкомпании в Смоленской области

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин осмотрел действующие цеха и новые производственные линии компании "ССП" по выпуску биологически активных добавок и функционального спортивного питания в деревне Михновке.

При осмотре также участвовал учредитель предприятия Вадим Пашков.

Ранее мощности компании располагались в Смоленске на улице Шевченко. В настоящее время производство расширяется за пределы областного центра. В Михновке фактически с нуля создан новый производственный комплекс.

"Общий объем инвестиций в проект составил 650 миллионов рублей. Для его реализации предприятие привлекло часть средств в виде льготного займа Регионального фонда развития промышленности. На современной производственной площадке установлено высокотехнологичное оборудование", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

На данный момент на одном предприятии сосредоточено сразу несколько направлений производства. "ССП" выпускает БАД в форме мягких и твердых желатиновых капсул.

Он добавил, что компания работает более чем с 80 постоянными заказчиками, производя продукцию под их собственными торговыми марками. Она входит в число динамично развивающихся предприятий пищевой промышленности Смоленской области. Вся продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам качества.

В дальнейших планах — открытие второй очереди производства в Михновке, запуск собственного производства упаковки, а также создание нового производства по выпуску БАД в порошковых формах.