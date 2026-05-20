Рейтинг@Mail.ru
Экспортеры представят продукцию на "Амурэкспо-2026" для китайской аудитории - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 20.05.2026 (обновлено: 12:44 20.05.2026)
Экспортеры представят продукцию на "Амурэкспо-2026" для китайской аудитории

Экспортеры РФ представят продукцию на "Амурэкспо-2026" для китайской аудитории

© Фото : РЭЦМагазин бренда "Сделано в России" в КНР
Магазин бренда Сделано в России в КНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : РЭЦ
Магазин бренда "Сделано в России" в КНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) совместно с правительством Амурской области организует участие российских экспортеров в выставке "Амурэкспо-2026", сообщает центр.
"В рамках деловой программы 24 мая состоится прямой эфир с китайским видеоблогером Дун Дэшэном, известным в Китае под именем "Дядя Петя", для продвижения российских товаров на китайском рынке. Трансляция пройдет на крыше Дома российско-китайской дружбы в Благовещенске, на фоне первой в мире трансграничной канатной дороги "Благовещенск - Хэйхэ", - информирует РЭЦ в своем пресс-релизе.
Бар на фестивале-ярмарке Сделано в России в Харбине - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Бар "Сделано в России" в Харбине знакомит гостей с российским алкоголем
19 мая, 16:45
В эфире будут представлены кондитерские изделия, мука, вафли, пиво, а также продукция амурских производителей меда и масла.
Дун Дэшэн - блогер из провинции Хэйлунцзян с аудиторией 2,8 миллиона подписчиков. Несмотря на русские корни, он ведет съемки на китайском языке, снимая сюжеты о деревенском быте. Сочетание русской внешности и подлинно китайского уклада жизни сделало его одним из наиболее узнаваемых блогеров в регионе.
Прямой эфир пройдет в рамках программы продвижения национальных магазинов "Сделано в России".
"Программа национальных магазинов "Сделано в России" насчитывает 36 магазинов – это самая широкая страновая сеть. В рамках программы 24 мая с полей "Амурэкспо" Дядя Петя проведет стрим с товарами российских компаний, в том числе местных производителей масла и меда. Надеемся нарастить присутствие товаров из Амурской области в магазинах и масштабировать инструмент стримов на "Амурэкспо", – сказал директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.
"С точки зрения развития нашего экспортного потенциала и решения задач по развитию центра российско-китайского делового сотрудничества проведение новых, инновационных форматов, позволяющих продвигать и одновременно реализовывать товары в онлайн-режиме с привлечением китайских инфлюенсеров и блогеров, – это очень хороший и востребованный формат. Уникальность Амурской области – в ее площадках, с которых такие блогеры могут осуществлять продажу товаров", – отметила заместитель министра внешних связей и туризма Амурской области Ольга Коровкина.
Вице-президент РЭЦ Татьяна Ан на панельной дискуссии в рамках фестиваля Сделано в России в Харбине - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Объем ВЭД с Китаем превысил 51,1 миллиарда рублей в 2025 году, сообщил РЭЦ
18 мая, 16:47
Российско-китайский международный экономический форум "Амурэкспо-2026" (АЭФ) пройдет с 21 по 24 мая в Благовещенске и Хайхэ. Это выездная площадка Восточного экономического форума (ВЭФ), нацеленная на развитие полноформатного сотрудничества РФ и КНР. Организатор АЭФ – правительство Амурской области. Форум проводится при поддержке Минвостокразвития РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Операторами форума выступят фонд "Росконгресс" и Центр развития территорий Амурской области.
РЭЦ, в который также входят Росэксимбанк, "Эксар" и "Школа экспортера", является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), оказывающим финансовую и нефинансовую помощь российским компаниям на всех этапах выхода на международные рынки в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг Центра доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ также возложены функции реализации программы "Сделано в России".
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина выступает на церемонии открытия фестиваля-ярмарки Сделано в России в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Сеть продаж от бренда "Сделано в России" в Китае превысила 300 точек
18 мая, 14:01
 
Амурская областьКитайЭкономикаБлаговещенск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала