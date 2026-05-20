Экспортеры представят продукцию на "Амурэкспо-2026" для китайской аудитории

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) совместно с правительством Амурской области организует участие российских экспортеров в выставке "Амурэкспо-2026", сообщает центр.

"В рамках деловой программы 24 мая состоится прямой эфир с китайским видеоблогером Дун Дэшэном, известным в Китае под именем "Дядя Петя", для продвижения российских товаров на китайском рынке. Трансляция пройдет на крыше Дома российско-китайской дружбы в Благовещенске, на фоне первой в мире трансграничной канатной дороги "Благовещенск - Хэйхэ", - информирует РЭЦ в своем пресс-релизе.

В эфире будут представлены кондитерские изделия, мука, вафли, пиво, а также продукция амурских производителей меда и масла.

Дун Дэшэн - блогер из провинции Хэйлунцзян с аудиторией 2,8 миллиона подписчиков. Несмотря на русские корни, он ведет съемки на китайском языке, снимая сюжеты о деревенском быте. Сочетание русской внешности и подлинно китайского уклада жизни сделало его одним из наиболее узнаваемых блогеров в регионе.

Прямой эфир пройдет в рамках программы продвижения национальных магазинов "Сделано в России".

"Программа национальных магазинов "Сделано в России" насчитывает 36 магазинов – это самая широкая страновая сеть. В рамках программы 24 мая с полей "Амурэкспо" Дядя Петя проведет стрим с товарами российских компаний, в том числе местных производителей масла и меда. Надеемся нарастить присутствие товаров из Амурской области в магазинах и масштабировать инструмент стримов на "Амурэкспо", – сказал директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.

"С точки зрения развития нашего экспортного потенциала и решения задач по развитию центра российско-китайского делового сотрудничества проведение новых, инновационных форматов, позволяющих продвигать и одновременно реализовывать товары в онлайн-режиме с привлечением китайских инфлюенсеров и блогеров, – это очень хороший и востребованный формат. Уникальность Амурской области – в ее площадках, с которых такие блогеры могут осуществлять продажу товаров", – отметила заместитель министра внешних связей и туризма Амурской области Ольга Коровкина.

Российско-китайский международный экономический форум "Амурэкспо-2026" (АЭФ) пройдет с 21 по 24 мая в Благовещенске и Хайхэ. Это выездная площадка Восточного экономического форума (ВЭФ), нацеленная на развитие полноформатного сотрудничества РФ и КНР. Организатор АЭФ – правительство Амурской области. Форум проводится при поддержке Минвостокразвития РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Операторами форума выступят фонд "Росконгресс" и Центр развития территорий Амурской области.