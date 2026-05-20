"Хлынула кровь, и он умер". Страшную трагедию долгие годы держали в секрете

Одиннадцать погибших и лишь один выживший – таков итог одной из самых жутких трагедий в истории альпинизма. РИА Новости Спорт рассказывает, что произошло на "кровавом" пике Победы.

"Неужели Победа настолько сильнее?"

"Суслов открыл глаза, они были без всякого выражения. Он сделал гримасу и пригнул голову к груди, из носа хлынула кровь. Мы установили, что он умер". Так описывал происходившее в тот август на пике Победы Урал Усенов в интервью Илье Наймушину. И это была лишь одна из одиннадцати смертей.

Долгие годы произошедшее в 1955 году находилось под грифом "секретно". Во времена СССР не особо любили оглашать подробности масштабных трагедий. Единственный выживший, Усенов, озвучивал лишь то, что было разрешено "сверху". Но спустя 33 года первый в истории четырехкратный "Снежный барс" Валерий Хрищатый во время восхождения на пик нашел вмерзший в склон горы дневник. На удивление – неплохо сохранившийся. Автора определить труда не составило. Это был Ергалий Рыспаев. Пожелтевшие со временем страницы дали ответы на многие вопросы.

В начале августа казахская экспедиция под руководством мастера спорта СССР Владимира Шипилова в полном составе собралась в лагере "Победа" на леднике Звездочка. Высота – 4500 метров. Настрой – более чем боевой. Параллельно к штурму готовились узбекские альпинисты, что добавляло покорению соревновательный аспект. Многие специалисты позже сходились во мнении, что именно это и стало одной из основных причин трагедии. Иначе как еще можно было объяснить ряд глупых ошибок, допущенных топовыми альпинистами.

« "Но разве мы забыли: это же были не рядовые восходители, а в большинстве своем лучшие мастера спорта и перворазрядники, инструкторы альпинизма с многолетним стажем? Неужели Победа оказалась настолько сильнее их?" - позже, изучая материалы дела, задавался вопросом мастер спорта СССР Илья Наймушин.

Провалился в расщелину и выжил

После разведки боем было принято решение подниматься по восточному гребню. Но уже в самом начале штурма двоим альпинистам стало плохо, после чего Шипилов принял единственно верное решение: отправить их вниз в сопровождении двух коллег. Итого в команде осталось 12 человек. 17 августа они достигли высоты 6200. На следующий день связь с группой прервалась. Как писали в официальном отчете, "по технической особенности маленькой радиостанции, действующей только лишь на расстоянии видимости".

Историк альпинизма Вера Степанова, рассматривая фотографии, сделанные перед штурмом, отмечала: "Более удрученных физиономий я не видела. Такое впечатление, что ребята предчувствовали беду. В выражениях их лиц сквозило психологическое напряжение".

Последняя запись в найденном дневнике Рыспаева гласила: "Мы вновь медленно ползем вверх. Уже начинает сказываться высота – головные боли, плохой сон".

В ночь с 19 на 20 августа в районе пика Победы разбушевался ураган невиданной силы. Только на леднике Звездочка выпал почти метр снега. На высоте погодные условия были еще хуже. Только спустя четыре дня спасательная группа смогла покинуть базовый лагерь и отправиться наверх на поиски группы Шипилова. Уже на 4900 м альпинисты услышали крики о помощи. Определить, откуда они исходили, оказалось непросто, но спустя некоторое время в расщелине на глубине 17 метров они обнаружили обмороженного и обессилевшего Усенова. Именно того, как стало понятно позже, единственного выжившего.

"Ой, замерзаю!"

По его рассказам удалось частично восстановить картину происходившего днями ранее. Вечером 19 августа экспедиция расположилась на ночлег на 6700 м. Местом выбрали скальный выступ, расположенный на гребне горы. По непонятным причинам альпинисты затянули с разбивкой лагеря, палатки ставили практически в темноте. С их укреплением заморачиваться не стали, погода не предвещала беды.

"После ужина, в 9-9:30 все улеглись спать. Погода была хорошая. Я в одиннадцатом часу просыпаюсь и чувствую, что мне душно и меня давит палатка. Я понял, что на улице снегопад и палатку придавило снегом", - вспоминал Усенов. Буря налетела стремительно. Схватившись за лавинные лопатки, альпинисты принялись расчищать лагерь, но это оказалось лишь бесполезной тратой сил. Снегопад продолжал усиливаться. "Будем стоять и чистить до утра", - приказал Шипилов. Но к тому моменту контроль над группой Владимир уже потерял.

Люди начинали задыхаться. Кто-то истошно крикнул "ой, замерзаю!" Чтобы получить хоть глоток воздуха, многие необдуманно стали резать палатки изнутри. Из-за чего снег буквально за считанные минуты набивался внутрь. Группа запаниковала. Из трех установленных шатров целым остался лишь один, но вместить туда сразу 12 человек было физически нереально. Чтобы спастись от неминуемой смерти, приняли решение рыть пещеру в снежном склоне.

Утром Усенова вместе с Борисом Сигитовым и Алексеем Сусловым отправили за помощью вниз. Спустя сутки спуска последнему резко стало плохо. Вскоре Суслов скончался. Сигитов остался рядом с телом, питая надежду, что скоро прибудут спасатели и им удастся эвакуировать погибшего. Усенов отправился дальше. Где угодил в ту самую коварную расщелину, в которой его и нашли.