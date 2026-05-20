Нарколог рассказала, как определить у себя алкоголизм

ТУЛА, 20 мая — РИА Новости. Улучшение настроения при мысли о предстоящей выпивке и желание употреблять алкоголь в одиночку может свидетельствовать о развитии алкогольной зависимости, рассказала РИА Новости тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова.

По ее словам, есть много объективных признаков развития алкогольной зависимости. Некоторые из них может выявить только специалист, другие же вполне доступны для самоанализа.

"Вы стали выпивать чаще, например, раз в неделю вместо прежнего раза в месяц, успешно стали находить новые поводы выпить — какие не использовали раньше. Стало улучшаться настроение при мысли о предстоящей выпивке. Стало появляться желание догоняться, то есть выпивать во время и после мероприятия без связи с тостами или выпивкой других участников компании", — перечислила Перминова некоторые признаки.

Среди других тревожных сигналов она отметила желание выпивать в одиночку и без повода, изменение поведения в нетрезвом состоянии, провалы в памяти после выпивки.

"Изменение эмоциональной реакции на алкоголь: если раньше "от этого хорошо", то теперь "без этого плохо". Появились или участились мелкие травмы, эпизоды утери документов и вещей, дезориентации во времени и пространстве в нетрезвом состоянии. Все это может указывать на развитие зависимости", — добавила врач.