Рейтинг@Mail.ru
Нарколог рассказала, как определить у себя алкоголизм - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 20.05.2026 (обновлено: 11:43 20.05.2026)
Нарколог рассказала, как определить у себя алкоголизм

РИА Новости: улучшение настроения при мысли о выпивке говорит об алкоголизме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИстории болезни пациентов на столе врача
Истории болезни пациентов на столе врача - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Истории болезни пациентов на столе врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Улучшение настроения при мысли о предстоящей «выпивке» и желание употреблять алкоголь в одиночку без повода могут свидетельствовать о развитии алкогольной зависимости.
  • К признакам алкогольной зависимости также относятся: учащение случаев употребления алкоголя, изменение эмоциональной реакции на алкоголь, появление желания «догоняться», изменение характера опьянения, провалы в памяти после употребления алкоголя.
  • При проявлении трех и более признаков нарколог рекомендует обратиться к специалисту.
ТУЛА, 20 мая — РИА Новости. Улучшение настроения при мысли о предстоящей выпивке и желание употреблять алкоголь в одиночку может свидетельствовать о развитии алкогольной зависимости, рассказала РИА Новости тульский психиатр-нарколог Юлия Перминова.
По ее словам, есть много объективных признаков развития алкогольной зависимости. Некоторые из них может выявить только специалист, другие же вполне доступны для самоанализа.
Пьянство - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Японские ученые выяснили, какое заболевание повышает риск алкоголизма
22 апреля, 02:33
"Вы стали выпивать чаще, например, раз в неделю вместо прежнего раза в месяц, успешно стали находить новые поводы выпить — какие не использовали раньше. Стало улучшаться настроение при мысли о предстоящей выпивке. Стало появляться желание догоняться, то есть выпивать во время и после мероприятия без связи с тостами или выпивкой других участников компании", — перечислила Перминова некоторые признаки.
Среди других тревожных сигналов она отметила желание выпивать в одиночку и без повода, изменение поведения в нетрезвом состоянии, провалы в памяти после выпивки.
"Изменение эмоциональной реакции на алкоголь: если раньше "от этого хорошо", то теперь "без этого плохо". Появились или участились мелкие травмы, эпизоды утери документов и вещей, дезориентации во времени и пространстве в нетрезвом состоянии. Все это может указывать на развитие зависимости", — добавила врач.
При проявлении трех и более признаков рекомендуется обратиться к специалисту, заключила она.
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Нарколог развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма
24 марта, 02:55
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала