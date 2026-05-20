Рейтинг@Mail.ru
Акция "Сад памяти" укрепляет связь поколений, считает Моор - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:53 20.05.2026
Акция "Сад памяти" укрепляет связь поколений, считает Моор

Моор: акция "Сад памяти" сохраняет память о героях Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. Акция "Сад памяти" по высадке деревьев помогает укреплять связь поколений и сохранять живую память о героях Великой Отечественной войны, сказал губернатор Александр Моор после участия в высадке деревьев в лесничестве под Тюменью.
"Международная акция "Сад памяти" помогает укреплять связь поколений и сохранять живую память о героях Великой Отечественной войны, заявил губернатор Александр Моор. В рамках акции глава региона вместе с представителями регионального отделения Фонда "Защитники Отечества", депутатами облдумы, работниками учреждений лесного комплекса и общественниками принял участие в посадке леса в Тюменском округе", - говорится в сообщении на портале региональных органов власти.
В этом году акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и прошла под эгидой Года единства народов России. Тюменцы акцию провели вблизи деревни Речкиной, где в 2023 году произошел крупный лесной пожар. На площади более семи с половиной гектаров трудовые коллективы высадили свыше 33 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.
Акция "Сад памяти" проводится ежегодно по поручению президента России в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в поддержку нацпроекта "Экологическое благополучие". За шесть лет участия в акции в Тюменской области общими силами высажено более двух с половиной миллионов деревьев.
"В последние годы мы высаживаем деревья и в память о военнослужащих, погибших во время специальной военной операции. Каждое посаженное дерево – это символ памяти и нашей глубокой благодарности всем, кто отдал жизнь за Родину", – подчеркнул губернатор.
 
Тюменская областьАлександр МоорТюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала