Акция "Сад памяти" укрепляет связь поколений, считает Моор

ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. Акция "Сад памяти" по высадке деревьев помогает укреплять связь поколений и сохранять живую память о героях Великой Отечественной войны, сказал губернатор Александр Моор после участия в высадке деревьев в лесничестве под Тюменью.

В рамках акции глава региона вместе с представителями регионального отделения Фонда "Защитники Отечества", депутатами облдумы, работниками учреждений лесного комплекса и общественниками принял участие в посадке леса в Тюменском округе.

В этом году акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и прошла под эгидой Года единства народов России. Тюменцы акцию провели вблизи деревни Речкиной, где в 2023 году произошел крупный лесной пожар. На площади более семи с половиной гектаров трудовые коллективы высадили свыше 33 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.

Акция "Сад памяти" проводится ежегодно по поручению президента России в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в поддержку нацпроекта "Экологическое благополучие". За шесть лет участия в акции в Тюменской области общими силами высажено более двух с половиной миллионов деревьев.