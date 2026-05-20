История "железного комдива" Георгия Микушева

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Под командованием Георгия Микушева 41-я стрелковая дивизия дала достойный отпор гитлеровцам в первые дни Великой Отечественной. За стойкость и решительность советских бойцов немцы прозвали ее "железной".

Как генерал Микушев напугал фашистов и заставил их отступать?

Рожденный революцией

Боевое крещение Георгий Микушев принял еще в Первую мировую войну.

В начале 1917-го в звании прапорщика его направили в 147-й запасной пехотный полк, а в августе того же года назначили командиром роты 499-го пехотного полка действующей армии.

За личную храбрость и командирские способности ему присвоили звание подпоручика.

Во время революции Георгий вступил в ряды Красной армии и сразу же был назначен командиром отдельной роты, а с января 1919-го — начальником оперативной части первой Красноуфимской бригады 30-й стрелковой дивизии.

После Гражданской войны занимал командные и штабные должности и, как большинство молодых военачальников, заочно учился в военной академии.

В августе 1939 года Микушева назначили командиром 41-й стрелковой дивизии. В июне предвоенного 1940-го ему было присвоено звание генерал-майора.

Встретил врага во всеоружии

Несмотря на то что у Микушева не было ни высокого роста, ни басистого голоса, ни представительной фигуры, он пользовался большим авторитетом у солдат и офицеров.

© РИА Новости Перейти в медиабанк Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта © РИА Новости Перейти в медиабанк Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта

"Его характерными чертами являлись скромность, сдержанность, немногословие, высокая дисциплинированность и исполнительность, точность и аккуратность в выполнении всех своих служебных обязанностей, большая вдумчивость", — вспоминал о нем Маршал Советского Союза Филипп Голиков.

Незаурядные командирские качества генерал проявил непосредственно перед нападением фашистов.

Девятнадцатого июня 1941-го он вернул весь личный состав дивизии, находившийся на лагерных сборах, в место постоянной дислокации. А уже вечером 21 июня отдал приказ выдать войскам боезапас. Это помогло дивизии в течение пяти дней оборонять Рава-Русский укрепрайон.

"Подвержена боязни противника"

Гитлеровцы планировали в первый же день войны овладеть Равой-Русской, а на третий день Львовом. Против 41-й дивизии изготовились пять немецких пехотных дивизий группы "Юг", во втором эшелоне за ними — 14-й армейский моторизованный корпус, куда входили отборные соединения СС.

Но на пути врага стойко встали советские солдаты. Микушев нанес контрудар, воспользовавшись тем, что немецкие дивизии, несмотря на численное превосходство, не могли двигаться сплошной массой.

Он ударил во фланг 262-й немецкой дивизии, которая, как впоследствии было отмечено в официальных немецких документах, "оказалась подвержена боязни противника и отступила".

Железная дивизия

В итоге гитлеровские части "стремительно вернулись" на исходные позиции и начали отгораживаться огнем.

После этого удара Микушев решил не гнать врага дальше, а нанести удар во фланг разведывательного гитлеровского батальона. Он воспользовался брешью во время наступления немцев в лесистой местности Львовского выступа и разбил врага. После этого части 41-й дивизии ударили по 24-й пехотной дивизии вермахта.

Два контрудара Микушева заставили немецкое командование сильно понервничать. Дивизия Микушева стойко удерживала Рава-Русский укрепрайон пять дней — до 26 июня — и организованно отступила только при угрозе окружения.

Далее дивизия Микушева отличилась в оборонительных операциях под Киевом, в особенности под Белой Церковью. В одном из боев под Козельцом Микушев лично повел бойцов в контратаку и был смертельно ранен.