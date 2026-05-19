Стоматолог назвала привычки, которые защитят зубы от кариеса

Краткий пересказ от РИА ИИ

КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Три привычки, которые будут соблюдаться изо дня в день, защитят от развития кариеса на 95%, рассказала РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.

"Чистка зубов 2 раза в день плюс нить, плюс ополаскиватель – это идеальная защита на 95%. Чистка зубов 2 раза в день (без ополаскивателя) – хорошая защита на 80-85%", – сказала профессор.

Доктор уточнила, что чистка зубов один раз в день – это высокий риск кариеса и воспаления десен.