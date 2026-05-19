Рейтинг@Mail.ru
Стоматолог назвала привычки, которые защитят зубы от кариеса - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 19.05.2026
Стоматолог назвала привычки, которые защитят зубы от кариеса

РИА Новости: чиста зубов два раза в день защитит от кариеса

© iStock.com / nuttapong punnaСтоматолог с моделью зубов
Стоматолог с моделью зубов - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© iStock.com / nuttapong punna
Стоматолог с моделью зубов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чистка зубов два раза в день, использование зубной нити и ополаскивателя обеспечивают защиту от кариеса на 95%, рассказала заслуженный врач России Елена Те.
  • Чистка зубов два раза в день без ополаскивателя обеспечивает защиту от кариеса на 80–85%.
  • Чистка зубов один раз в день или только использование ополаскивателя без чистки создает высокий риск развития кариеса и воспаления десен.
КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Три привычки, которые будут соблюдаться изо дня в день, защитят от развития кариеса на 95%, рассказала РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Те.
"Чистка зубов 2 раза в день плюс нить, плюс ополаскиватель – это идеальная защита на 95%. Чистка зубов 2 раза в день (без ополаскивателя) – хорошая защита на 80-85%", – сказала профессор.
Доктор уточнила, что чистка зубов один раз в день – это высокий риск кариеса и воспаления десен.
"Только ополаскиватель (без чистки) – это катастрофа. Зубы будут разрушаться очень быстро", – подытожила стоматолог.
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Врач рассказала, почему нельзя чистить зубы один раз в день
10 мая, 04:10
 
Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала