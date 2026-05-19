США начали поиск дешевой замены ракетам для ЗРК Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ Сухопутные силы США поставили задачу разработать относительно дешевую ракету-перехватчик для ЗРК Patriot.

Снаряд должен уметь сбивать крылатые ракеты, а также баллистические ближнего действия и малой дальности, быть совместимым с пусковой установкой М903.

В Пентагоне рассчитывают увидеть демонстрацию возможностей такой противоракеты в январе — марте 2027 года.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сухопутные силы США поставили задачу разработать относительно дешевую ракету-перехватчик для ЗРК Patriot, свидетельствуют правительственные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Правительству требуется готовый полноценный боеприпас и решение по управлению пуском, способные противодействовать средствам воздушного нападения. <…> Максимальный предел для этой задачи — это готовый боеприпас общей стоимостью менее миллиона долларов на стадии прототипа или единицы в производстве", — говорится в материалах.

Снаряд должен уметь сбивать крылатые ракеты, а также баллистические ближнего действия и малой дальности . Среди требований указана совместимость с пусковой установкой М903 — стандартной составляющей ЗРК Patriot.

Объявление об "изучении рынка" потенциальных исполнителей появилось 15 мая, срок подачи заявок истекает 29 мая.

Пентагоне рассчитывают увидеть демонстрацию возможностей такой противоракеты уже в четвертом квартале 2026 финансового года, то есть в январе-марте 2027-го.

Согласно проекту бюджета на 2027 финансовый год, стоимость одного выстрела из ЗРК Patriot на сегодня обходится примерно в 5,3 миллиона долларов.