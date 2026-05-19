16:59 19.05.2026 (обновлено: 17:48 19.05.2026)
США начали поиск дешевой замены ракетам для ЗРК Patriot

США хотят найти дешевые ракеты для ЗРК Patriot по цене до миллиона долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сухопутные силы США поставили задачу разработать относительно дешевую ракету-перехватчик для ЗРК Patriot.
  • Снаряд должен уметь сбивать крылатые ракеты, а также баллистические ближнего действия и малой дальности, быть совместимым с пусковой установкой М903.
  • В Пентагоне рассчитывают увидеть демонстрацию возможностей такой противоракеты в январе — марте 2027 года.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сухопутные силы США поставили задачу разработать относительно дешевую ракету-перехватчик для ЗРК Patriot, свидетельствуют правительственные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Правительству требуется готовый полноценный боеприпас и решение по управлению пуском, способные противодействовать средствам воздушного нападения. <…> Максимальный предел для этой задачи — это готовый боеприпас общей стоимостью менее миллиона долларов на стадии прототипа или единицы в производстве", — говорится в материалах.
Снаряд должен уметь сбивать крылатые ракеты, а также баллистические ближнего действия и малой дальности. Среди требований указана совместимость с пусковой установкой М903 — стандартной составляющей ЗРК Patriot.
Объявление об "изучении рынка" потенциальных исполнителей появилось 15 мая, срок подачи заявок истекает 29 мая.
В Пентагоне рассчитывают увидеть демонстрацию возможностей такой противоракеты уже в четвертом квартале 2026 финансового года, то есть в январе-марте 2027-го.
Согласно проекту бюджета на 2027 финансовый год, стоимость одного выстрела из ЗРК Patriot на сегодня обходится примерно в 5,3 миллиона долларов.
В марте газета The New York Times писала, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму ракет Tomahawk и ракеты для Patriot в количестве, которое производится за два года.
