США начали поиск дешевой замены ракетам для ЗРК Patriot

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сухопутные силы США поставили задачу разработать относительно дешевую ракету-перехватчик для ЗРК Patriot, свидетельствуют правительственные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Правительству требуется готовый полноценный боеприпас и решение по управлению пуском, способные противодействовать средствам воздушного нападения. <…> Максимальный предел для этой задачи — это готовый боеприпас общей стоимостью менее миллиона долларов на стадии прототипа или единицы в производстве", — говорится в материалах.
Снаряд должен уметь сбивать крылатые ракеты, а также баллистические ближнего действия и малой дальности. Среди требований указана совместимость с пусковой установкой М903 — стандартной составляющей ЗРК Patriot.
Объявление об "изучении рынка" потенциальных исполнителей появилось 15 мая, срок подачи заявок истекает 29 мая.
В Пентагоне рассчитывают увидеть демонстрацию возможностей такой противоракеты уже в четвертом квартале 2026 финансового года, то есть в январе-марте 2027-го.
Согласно проекту бюджета на 2027 финансовый год, стоимость одного выстрела из ЗРК Patriot на сегодня обходится примерно в 5,3 миллиона долларов.