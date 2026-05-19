В православном соборе Женевы установят решетки на витражи после нападения

ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. В православном Крестовоздвиженском кафедральном соборе Женевы установят решетки на витражи после того, как в ночь на пятницу неизвестный проник в храм, разбив один из них, сообщил РИА Новости митрофорный протоиерей собора Емильян Починок.

"Никогда такого не было, но сейчас мы отдаём себе отчёт, что мы не в безопасности. Всего в храме 22 витража, 14 из них большие, и на них мы теперь хотим установить металлические заграждения, чтобы защитить их после этого нападения", - сказал он.

Настоятель отметил, что ремонт витража полностью ляжет на плечи прихожан, потому что храм не получает денег от кантональных властей.

"Работа храма обеспечивается исключительно на пожертвования прихожан. И сейчас мы просим, чтобы люди помогли нам не только отреставрировать этот витраж, но и защитить остальные", - объяснил настоятель.