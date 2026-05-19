В православном соборе Женевы установят решетки на витражи после нападения
09:28 19.05.2026
В православном соборе Женевы установят решетки на витражи после нападения

В православном храме Женевы установят решетки на витражи после нападения вандала

© Фото : Генеральное консульство России в Женеве/ВКонтакте
  • В православном Крестовоздвиженском кафедральном соборе Женевы установят решетки на витражи после нападения неизвестного.
  • Ремонт витража и установка решеток будут финансироваться за счет пожертвований прихожан, так как храм не получает денег от кантональных властей.
  • Неизвестный мужчина разбил витраж, проник в здание церкви и направился к алтарю, после чего был задержан кантональной полицией, но позже отпущен.
ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. В православном Крестовоздвиженском кафедральном соборе Женевы установят решетки на витражи после того, как в ночь на пятницу неизвестный проник в храм, разбив один из них, сообщил РИА Новости митрофорный протоиерей собора Емильян Починок.
"Никогда такого не было, но сейчас мы отдаём себе отчёт, что мы не в безопасности. Всего в храме 22 витража, 14 из них большие, и на них мы теперь хотим установить металлические заграждения, чтобы защитить их после этого нападения", - сказал он.
Настоятель отметил, что ремонт витража полностью ляжет на плечи прихожан, потому что храм не получает денег от кантональных властей.
"Работа храма обеспечивается исключительно на пожертвования прихожан. И сейчас мы просим, чтобы люди помогли нам не только отреставрировать этот витраж, но и защитить остальные", - объяснил настоятель.
Неизвестный мужчина в ночь на пятницу разбил витраж в русской православной церкви в Женеве - Крестовоздвиженском кафедральном соборе, расположенном в центральной части города. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина, разбив витраж, проник в здание церкви и направился к алтарю. На место происшествия прибыла кантональная полиция, ей удалось задержать нападавшего, однако позже он был отпущен.
