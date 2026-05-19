14:49 19.05.2026
"Готов на все". Поступок Зеленского в отношении России поразил журналиста

Боуз: Зеленский пытается отвлечь внимание от скандала на Украине ударами по РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский ударами по территории России пытается сместить фокус с коррупционного скандала на Украине.
  • По мнению журналиста, ближайшее окружение Зеленского сужается из-за действий НАПУ и САП, и он готов на все, чтобы переключить внимание всего мира.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский ударами по территории России пытается сместить фокус с коррупционного скандала на Украине.
"Его ближайшее окружение сужается благодаря НАБУ и САП, и он готов на все, чтобы переключить внимание всего мира", — написал он в соцсети X.
Стало известно, что гадалка Ермака предрекла Зеленскому
Вчера, 03:24
В четверг бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Накануне он вышел из СИЗО под залог в размере 3,1 миллиона долларов.
По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
В воскресенье также российские силовые структуры сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование против супруги главы киевского режима Елены.
