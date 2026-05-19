Рейтинг@Mail.ru
"Идиот". Новое заявление Зеленского о России возмутило Запад - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 19.05.2026 (обновлено: 12:04 19.05.2026)

"Идиот". Новое заявление Зеленского о России возмутило Запад

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X бурно отреагировали на высказывание Владимира Зеленского о том, что удары по объектам российской нефтяной промышленности приближают завершение конфликта на Украине.
  • Пользователи критикуют Зеленского за повышение цен на энергоносители для стран ЕС и за отказ от мирного соглашения.
  • В сообщениях выражается недовольство тем, что Зеленский якобы выпрашивает деньги и поддержку у западных стран.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на высказывание Владимира Зеленского о том, что удары по объектам российской нефтяной промышленности приближают завершение конфликта на Украине.
"Ты — идиот. Ты только и делаешь, что повышаешь цены на энергоносители для всех своих друзей из ЕС, у которых постоянно выпрашиваешь деньги и поддержку. Чем больше они платят России за энергию, тем меньше денег у них останется на твою поддержку. Ты какой-то особенный тупица", — написал @DCK165.
"Зеленский, комик, превратившийся в нищего: это ты затягиваешь эту бойню, отказываясь от мирного соглашения. <…> Ты выкачиваешь миллиарды у американских и европейских налогоплательщиков, высасываешь все соки, пока твоя страна горит. Никакой военный фонд тебя не спасет, когда прекратится помощь. Пора начать переговоры или признать, что ты всего лишь нищий в зеленой футболке, играющий роль героя за наш счет", — высказался @Drago04041975.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Стало известно, что гадалка Ермака предрекла Зеленскому
Вчера, 03:24
"Ошибаешься. Теперь ты ставишь под угрозу всю Западную Европу. Эта очень знакомая история призвана скрыть твою коррупцию? Ты недооцениваешь Россию на свой страх и риск. Уходи и беги как можно дальше", — призвала @IreneCa00050770.
"Между тем, Украина похожа на отчаянную уличную проститутку, которая вынуждена каждый день выпрашивать все, что ей вздумается", — отметил @Jamesgreen22516.
В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к еще большему росту цен. Так он прокомментировал слова Зеленского, утверждающего, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Киеве забили тревогу из-за жесткого ультиматума Зеленскому
Вчера, 02:34
 
В миреРоссияУкраинаЗападная ЕвропаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала