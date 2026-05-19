"Идиот". Новое заявление Зеленского о России возмутило Запад

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на высказывание Владимира Зеленского о том, что удары по объектам российской нефтяной промышленности приближают завершение конфликта на Украине.
"Зеленский, комик, превратившийся в нищего: это ты затягиваешь эту бойню, отказываясь от мирного соглашения. <…> Ты выкачиваешь миллиарды у американских и европейских налогоплательщиков, высасываешь все соки, пока твоя страна горит. Никакой военный фонд тебя не спасет, когда прекратится помощь. Пора начать переговоры или признать, что ты всего лишь нищий в зеленой футболке, играющий роль героя за наш счет", — высказался @Drago04041975.
"Ошибаешься. Теперь ты ставишь под угрозу всю Западную Европу. Эта очень знакомая история призвана скрыть твою коррупцию? Ты недооцениваешь Россию на свой страх и риск. Уходи и беги как можно дальше", — призвала @IreneCa00050770.
"Между тем, Украина похожа на отчаянную уличную проститутку, которая вынуждена каждый день выпрашивать все, что ей вздумается", — отметил @Jamesgreen22516.
В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к еще большему росту цен. Так он прокомментировал слова Зеленского, утверждающего, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре.