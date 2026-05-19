Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр поставил Владимиру Зеленскому ультиматум по вступлению Украины в ЕС, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
- Тем не менее, по его словам, вступление в блок не поможет Киеву решить финансовые проблемы.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр поставил Владимиру Зеленскому ультиматум по вступлению в ЕС, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Мадьяр сказал президенту Европейского Совета, что на техническом уровне Венгрия начинает вести переговоры с Украиной, направленные на обеспечение защиты языковых, образовательных и культурных прав венгерской громады в Закарпатье. Ну, они ультиматум поставили", — пояснил эксперт.
«
"Зеленский заявляет, что надо идти в Европейский Союз, но там денег не дадут, понимаете? То есть это полное уничтожение Украины", — резюмировал эксперт.
Накануне Мадьяр на правительственном брифинге заявил, что предлагает главе киевского режима встретиться в закарпатском Берегово, если переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства пройдут успешно.
Глава МИД Венгрии Анита Орбан в понедельник заявила, что созвонилась с главой украинского внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой, и сообщила о старте двусторонних консультаций по восстановлению прав закарпатских венгров на уровне экспертов со вторника.
По словам Мадьяра, председатель Евросовета Антониу Кошта утверждает, что Зеленский якобы готов к быстрому заключению соглашения.
Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.