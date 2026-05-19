В Киеве забили тревогу из-за жесткого ультиматума Зеленскому

Глава МИД Венгрии Анита Орбан в понедельник заявила, что созвонилась с главой украинского внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой, и сообщила о старте двусторонних консультаций по восстановлению прав закарпатских венгров на уровне экспертов со вторника.

Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.