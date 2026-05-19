Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ДНР и Харьковской области, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.