Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российские военнослужащие
12:08 19.05.2026 (обновлено: 12:10 19.05.2026)
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действия "Запада"

Российские военнослужащие - РИА Новости, 19.05.2026
Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО.
  • Подразделения нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР и Харьковской области.
  • Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ДНР и Харьковской области, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Поражение украинским войскам было нанесено в районах Сидорово и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, а также Шийковки, Гороховатки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
