Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в ДНР и Харьковской области, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Поражение украинским войскам было нанесено в районах Сидорово и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, а также Шийковки, Гороховатки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
