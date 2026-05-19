Захарова прокомментировала бомбардировки ядерных объектов в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала бомбардировки США и Израиля ядерных объектов в Иране глобальной трагедией, которая могла иметь непоправимые последствия.
- По словам Захаровой, те, кто совершил бомбардировки, не ощущают ответственности и продолжают запугивать Тегеран.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глобальной трагедией едва не обернулись бомбардировки США и Израиля ядерных объектов в Иране, чудовищно, что никто не понес за это ответственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Глобальной трагедией с непоправимыми последствиями едва не обернулись американо-израильские бомбардировки ядерных объектов в Иране, находящихся под гарантиями МАГАТЭ. Чудовищно, что те, кто совершил это злодеяние, не только не ощущают никакой ответственности, но и продолжают запугивать Тегеран возобновлением бомбардировок, чтобы довершить начатое", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
В МИД осудили атаку на АЭС в ОАЭ
Вчера, 18:12