Захарова прокомментировала угрозы МИД Литвы о нападении на Калининград

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова двумя словами ответила на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, призвавшего НАТО напасть на Калининград.
"Суицидальная паранойя", — сказала дипломат в комментарии РИА Новости.
Накануне Будрис призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть "их маленькую крепость" в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сровнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил.
Как предупреждал президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. А возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.