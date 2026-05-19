Захарова прокомментировала угрозы МИД Литвы о нападении на Калининград
09:13 19.05.2026 (обновлено: 15:55 19.05.2026)
Захарова прокомментировала угрозы МИД Литвы о нападении на Калининград

  • Мария Захарова назвала "суицидальной паранойей" призыв главы МИД Литвы Кястутиса Будриса к НАТО напасть на Калининград.
  • Глава МИД Литвы призвал показать, что можно "преодолеть маленькую крепость, которую Россия создала в Калининграде", и заявил, что у НАТО есть средства для уничтожения российских баз в эксклаве.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова двумя словами ответила на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, призвавшего НАТО напасть на Калининград.
"Суицидальная паранойя", — сказала дипломат в комментарии РИА Новости.
Накануне Будрис призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть "их маленькую крепость" в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сровнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил.
Как предупреждал президент Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. А возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, подчеркнул он.
