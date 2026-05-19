На ЗАЭС рассказали о ситуации после ночной атаки ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 19.05.2026
09:40 19.05.2026 (обновлено: 09:47 19.05.2026)
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Повреждений на территории ЗАЭС из-за ночной атаки ВСУ на Энергодар нет, станция работает в нормальном режиме, все технологические параметры контролируются, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
В городе атомщиков Запорожской АЭС Энергодаре наблюдается критически высокая активность дронов, ночью наносились удары, есть попадания по жилым домам, сообщил ранее глава города Максим Пухов.
"Повреждений на территории ЗАЭС (из-за ночной атаки ВСУ на Энергодар) нет, станция работает в нормальном режиме, все технологические параметры контролируются" , - сказала Яшина.
Она охарактеризовала обстановку в Энергодаре как крайне напряженную, оказывающую серьезное эмоциональное давление на людей, работников ЗАЭС и их семьи.
