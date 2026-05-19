На ЗАЭС рассказали о ситуации после ночной атаки ВСУ на Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Повреждений на территории ЗАЭС из-за ночной атаки ВСУ на Энергодар нет, станция работает в нормальном режиме, все технологические параметры контролируются, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.