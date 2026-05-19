В Подмосковье задержали скрывавшегося пять лет фигуранта "янтарного" дела

"При остановке транспортного средства преступник попытался ввести в заблуждение сотрудников, заблокировал двери и намеревался скрыться на машине, но благодаря слаженным действиям оперативников осужденный Павел Ш. был задержан", - отметили в службе.

Как подчеркнули в ведомстве, задержанному удавалось скрываться на протяжении нескольких лет благодаря профессиональным навыкам, так как ранее он был сотрудником правоохранительных органов и обладал знаниями в сфере оперативно-разыскной деятельности.

В июне 2021 года суд приговорил 11 бывших сотрудников московской полиции и двух из сообщников, вымогавших у бизнесменов взятки в виде янтаря и наличных, к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы.