14:56 19.05.2026
В Подмосковье задержали скрывавшегося пять лет фигуранта "янтарного" дела

В Подмосковье задержали экс-полицейского, разыскивавшегося по "янтарному делу"

Автомобиль полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одинцовском районе Подмосковья задержали фигуранта "янтарного дела", который находился в федеральном розыске с 2021 года.
  • Бывший полицейский Павел Ш. пытался скрыться, но был пойман благодаря слаженным действиям оперативников.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывшего полицейского, разыскиваемого с 2021 года по "янтарному" делу о вымогательстве, задержали в Одинцовском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе столичного главка ФСИН РФ.
"Сотрудники ГУФСИН России по городу Москве задержали фигуранта знаменитого "янтарного дела", который с 2021 года находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители вышли на след преступника, и на выезде из СНТ Горки-15 Одинцовского района был остановлен автомобиль, в котором на заднем сиденье мог находиться разыскиваемый.
"При остановке транспортного средства преступник попытался ввести в заблуждение сотрудников, заблокировал двери и намеревался скрыться на машине, но благодаря слаженным действиям оперативников осужденный Павел Ш. был задержан", - отметили в службе.
Как подчеркнули в ведомстве, задержанному удавалось скрываться на протяжении нескольких лет благодаря профессиональным навыкам, так как ранее он был сотрудником правоохранительных органов и обладал знаниями в сфере оперативно-разыскной деятельности.
В июне 2021 года суд приговорил 11 бывших сотрудников московской полиции и двух из сообщников, вымогавших у бизнесменов взятки в виде янтаря и наличных, к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы.
