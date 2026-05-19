В Подмосковье задержали скрывавшегося пять лет фигуранта "янтарного" дела

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Бывшего полицейского, разыскиваемого с 2021 года по "янтарному" делу о вымогательстве, задержали в Одинцовском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе столичного главка ФСИН РФ.
Правоохранители вышли на след преступника, и на выезде из СНТ Горки-15 Одинцовского района был остановлен автомобиль, в котором на заднем сиденье мог находиться разыскиваемый.
"При остановке транспортного средства преступник попытался ввести в заблуждение сотрудников, заблокировал двери и намеревался скрыться на машине, но благодаря слаженным действиям оперативников осужденный Павел Ш. был задержан", - отметили в службе.
Как подчеркнули в ведомстве, задержанному удавалось скрываться на протяжении нескольких лет благодаря профессиональным навыкам, так как ранее он был сотрудником правоохранительных органов и обладал знаниями в сфере оперативно-разыскной деятельности.
В июне 2021 года суд приговорил 11 бывших сотрудников московской полиции и двух из сообщников, вымогавших у бизнесменов взятки в виде янтаря и наличных, к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы.