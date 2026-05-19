Челябинский суд списал долг ЮГК перед Струковым

13:58 19.05.2026
Челябинский арбитраж списал долг ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Работа предприятия группы компаний ЮГК в Челябинской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Челябинской области постановил списать долги ООО "Управляющая компания ЮГК" перед ее бывшим владельцем Константином Струковым в сумме более 17 миллиардов рублей.
  • Со Струкова суд взыскал пошлину в размере 10 миллионов рублей.
ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области постановил списать долги ООО "Управляющая компания ЮГК" перед ее бывшим владельцем Константином Струковым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Сегодня, 19 мая, по факту обращения компании ООО УК ЮГК, национализированной по иску Генпрокуратуры <…>, арбитражный суд <…> принял решение о списании долгов данной компании перед Струковым в сумме более 17 миллиардов рублей", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, со Струкова суд взыскал пошлину в размере 10 миллионов рублей.
УК ЮГК в конце апреля подала иск к Струкову о признании договора займа притворной сделкой. Заседания проходили в закрытом режиме, подробности не разглашались.
В июле прошлого года Советский районный суд Челябинска изъял в доход государства акции ЮГК и других компаний Струкова. По данным силовиков, бизнесмен выводил деньги из России и всячески помогал местным чиновникам, чтобы затем оказывать на них влияние. Чтобы скрыть участие в ЮГК, он оформил актив на кипрский офшор, а руководителем назначил дочь, имеющую гражданство Швейцарии. При этом бизнесом управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения. А добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене.
ЮГК — четвертая по объему выпуска и вторая по ресурсам золота компания в России. Струкову принадлежала доля в 67,2 процента. Еще 22 процентами владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2 процента акций находятся в свободном обращении.
