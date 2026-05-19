Челябинский суд списал долг ЮГК перед Струковым

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Челябинской области постановил списать долги ООО "Управляющая компания ЮГК" перед ее бывшим владельцем Константином Струковым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Сегодня, 19 мая, по факту обращения компании ООО УК ЮГК, национализированной по иску Генпрокуратуры <…>, арбитражный суд <…> принял решение о списании долгов данной компании перед Струковым в сумме более 17 миллиардов рублей", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, со Струкова суд взыскал пошлину в размере 10 миллионов рублей.

УК ЮГК в конце апреля подала иск к Струкову о признании договора займа притворной сделкой. Заседания проходили в закрытом режиме, подробности не разглашались.

В июле прошлого года Советский районный суд Челябинска изъял в доход государства акции ЮГК и других компаний Струкова. По данным силовиков, бизнесмен выводил деньги из России и всячески помогал местным чиновникам, чтобы затем оказывать на них влияние. Чтобы скрыть участие в ЮГК, он оформил актив на кипрский офшор, а руководителем назначил дочь, имеющую гражданство Швейцарии . При этом бизнесом управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения. А добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене.