В Японии заявили о нехватке чая матча для удовлетворения мирового спроса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Япония не в состоянии удовлетворить мировой спрос на чай матча.
- Быстро увеличить объемы производства чая матча практически невозможно из-за особенностей ландшафта Японии и длительного периода подготовки чайных плантаций.
- Одной из причин нехватки чая матча является «старение и ослабление отрасли» в Японии.
ТОКИО, 19 мая - РИА Новости. Япония не в состоянии удовлетворить мировой спрос на чай матча, а быстро увеличить объемы производства практически невозможно, заявил РИА Новости глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото.
Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии
29 января, 12:52
По словам Ивамото, из-за особенностей ландшафта Японии даже при укрупнении производственной базы быстро организовать крупномасштабные и эффективные чайные плантации является сложным.
"В случае с матча подготовка чайных плантаций занимает от пяти до семи лет, поэтому быстро увеличить производство почти невозможно", - пояснил эксперт.
Другой причиной, по словам главы ассоциации, является "старение и ослабление отрасли" в Японии.
"В таких обстоятельствах сейчас трудно срочно инвестировать", - заключил Ивамото.
Аналитики рассказали, какой чай чаще всего покупают россияне
12 февраля, 08:16