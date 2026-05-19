01:22 19.05.2026
В Японии заявили о нехватке чая матча для удовлетворения мирового спроса

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Япония не в состоянии удовлетворить мировой спрос на чай матча.
  • Быстро увеличить объемы производства чая матча практически невозможно из-за особенностей ландшафта Японии и длительного периода подготовки чайных плантаций.
  • Одной из причин нехватки чая матча является «старение и ослабление отрасли» в Японии.
ТОКИО, 19 мая - РИА Новости. Япония не в состоянии удовлетворить мировой спрос на чай матча, а быстро увеличить объемы производства практически невозможно, заявил РИА Новости глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото.
"Производственная база усиливается, однако для мирового спроса она недостаточна. Считается, что Китай производит 70% мирового объема, тогда как доля Японии составляет менее 30%", - отметил он.
По словам Ивамото, из-за особенностей ландшафта Японии даже при укрупнении производственной базы быстро организовать крупномасштабные и эффективные чайные плантации является сложным.
"В случае с матча подготовка чайных плантаций занимает от пяти до семи лет, поэтому быстро увеличить производство почти невозможно", - пояснил эксперт.
Другой причиной, по словам главы ассоциации, является "старение и ослабление отрасли" в Японии.
"В таких обстоятельствах сейчас трудно срочно инвестировать", - заключил Ивамото.
