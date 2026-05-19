Один из пострадавших в результате взрыва на АЗС в Пятигорске умер - РИА Новости, 19.05.2026
12:58 19.05.2026
Один из пострадавших в результате взрыва на АЗС в Пятигорске умер

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате взрыва на АЗС в Пятигорске скончался один человек.
ПЯТИГОРСК, 19 мая – РИА Новости. Один из пострадавших в результате взрыва на АЗС в Пятигорске скончался в медучреждении, сообщила Гострудинспекция Ставрополья.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил 16 мая, что два человека пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске. Позже, по уточненной информации, количество пострадавших возросло до шести человек.
"На территории АЗС организации "Р…" произошло неконтролируемое возгорание с последующим взрывом. 56-летний водитель-экспедитор организации "Н…" в результате ожогов скончался в лечебно-медицинском учреждении", – говорится в сообщении.
Как ранее уточнял мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, взрыв произошел из-за нарушенной техники безопасности при разгрузке газовоза. Прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
