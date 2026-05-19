ВСУ нанесли удар по центральной райбольнице в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли не менее шести ударов по Каменско-Днепровской центральной районной больнице Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, плановые приемы пациентов отменены до стабилизации обстановки, приемное отделение продолжает работать в штатном режиме круглосуточно и принимать все неотложные случаи.