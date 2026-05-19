ВСУ нанесли удар по центральной райбольнице в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 19.05.2026
ВСУ нанесли удар по центральной райбольнице в Запорожской области

ВСУ нанесли не менее 6 ударов по центральной райбольнице в Запорожской области

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • ВСУ нанесли не менее шести ударов по Каменско-Днепровской центральной районной больнице Запорожской области.
  • Повреждены около 30 окон здания, пострадавших нет.
  • Плановые приемы пациентов отменены до стабилизации обстановки, приемное отделение продолжает работать в штатном режиме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли не менее шести ударов по Каменско-Днепровской центральной районной больнице Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Не менее 17 атак БПЛА предпринял противник на населенные пункты Каменско-Днепровского муниципального округа. Повреждения получила Каменско-Днепровская центральная районная больница — по территории было нанесено не менее шести ударов. Повреждены около 30 окон здания, пострадавших нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, плановые приемы пациентов отменены до стабилизации обстановки, приемное отделение продолжает работать в штатном режиме круглосуточно и принимать все неотложные случаи.
"Опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетом наблюдается высокая активность дронов противника", - подчеркнул губернатор.
