ВСУ нанесли удар по центральной райбольнице в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. ВСУ нанесли не менее шести ударов по Каменско-Днепровской центральной районной больнице Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Не менее 17 атак БПЛА предпринял противник на населенные пункты Каменско-Днепровского муниципального округа. Повреждения получила Каменско-Днепровская центральная районная больница — по территории было нанесено не менее шести ударов. Повреждены около 30 окон здания, пострадавших нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, плановые приемы пациентов отменены до стабилизации обстановки, приемное отделение продолжает работать в штатном режиме круглосуточно и принимать все неотложные случаи.
"Опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетом наблюдается высокая активность дронов противника", - подчеркнул губернатор.
22 июня 2022, 17:18