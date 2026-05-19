ВС России поразили энергообъекты, использовавшиеся в интересах ВСУ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВС России нанесли поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Также нанесены удары по складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.