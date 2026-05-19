12:08 19.05.2026 (обновлено: 12:11 19.05.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

  • ВСУ за сутки потеряли более 190 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Север».
  • Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Харьковской и Сумской областях.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
По данным МО РФ, нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Рясное и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области.
