Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
По данным МО РФ, нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Рясное и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области.