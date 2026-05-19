Штурмовиков ВСУ учат на одном оружии, а на боевые задачи выдают другое

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Командование украинского штурмового полка ВСУ "Скала" обучает мобилизованных базовой огневой подготовке с автоматами Калашникова, а выдает на боевые задачи иностранные штурмовые винтовки М4А1, с которыми они не умеют обращаться, так как в подразделении закончились боеприпасы для АК, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Вадим Кимаковский.

Кимаковский рассказал, что общую огневую подготовку все мобилизованные в штурмовом полку "Скала" проходили с автоматами Калашникова, а перед выходом на боевую задачу им приказали сдать это оружие и получить иностранные винтовки М4А1, которые они в первый раз держали в руках.

"Прошло 52 дня БЗВП (базовая огневая военная подготовка — ред.), и 4-го числа с утра меня разбудили и сказали одеваться по боевой готовности и выходить из палатки... Мы зашли в оружейку, где мне сказали сдать автомат Калашникова и вместо него мне выдали винтовку М4А1 и патроны к ней — 600 штук, объяснили это тем, что закончились патроны на Калашников", — рассказал Кимаковский.

По словам пленного, их командование прекрасно знало, что мобилизованные обучались совершенно на другом оружии, не владели навыками работы с иностранным вооружением, которое они получили, и сослались на приказ вышестоящего командования.

"Они (командование — ред.) прекрасно знали, и им говорили, что мы видим эти М4 впервые в жизни, но объяснили это тем, что командир штурмовой роты приказал выдавать иностранные винтовки всем, кто уходит на боевые задания", — подытожил Кимаковский.