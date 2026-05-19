12:23 19.05.2026
Минобороны рассказало о значении взятия под контроль Волоховки

ВС России взяли под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты у Волоховки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" установили контроль над Волоховкой в Харьковской области.
  • Это позволило взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на участке фронта.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Установление контроля над Волоховкой Харьковской области дало возможность армии России взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта, сообщило министерство обороны РФ.
По информации российского военного ведомства, подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" установили контроль Волоховкой.
"Село Волоховка находится в Волчанском районе Харьковской области на левом берегу реки Волчья. Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта", - говорится в сообщении.
