В Волгограде спасли мужчину, проглотившего 214 монет

ВОЛГОГРАД, 19 мая – РИА Новости. Волгоградские врачи извлекли из пищевода и желудка пациента 214 монет, 11 гаек и две дверные петли, которые он проглотил, сообщили в региональном облздраве.

Уточняется, что уникальность операции заключается в том, что она была выполнена малоинвазивным эндоскопическим способом - без разрезов и тяжелых вмешательств. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов.