В Ярославской области после атаки БПЛА произошло возгорание на промобъекте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области произошло возгорание на промышленном объекте из-за атаки БПЛА.
- Пострадавших нет, возгорание ликвидируют специальные службы.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Большинство беспилотников сбиты над Ярославской областью, произошло попадание в промышленный объект, возгорание ликвидируют, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Евраев добавил, что пострадавших нет.