Филимонов дал старт фестивалю среди ветеранов боевых действий в Вологде

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поприветствовал участников физкультурного инклюзивного фестиваля среди ветеранов боевых действий "Кубок мужества", который впервые организовали в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Мероприятие проходит при поддержке министерства спорта Российской Федерации.

"Сегодня мы впервые в истории Вологодчины проводим фестиваль по инклюзивным видам спорта среди ветеранов боевых действий "Кубок мужества". Вы своим примером показываете, что нет ничего невозможного. Не на словах, а на деле демонстрируете, что такое настоящий русский дух, характер, сила воли, что значит слово "мужчина" – настоящий воин, сын Отечества. От всей нашей команды, от лица правительства Вологодской области сердечно вас приветствую на нашей хлебосольной, богоспасаемой, легендарной Вологодской земле – в месте силы русского мира и душе Русского Севера", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба.

В фестивале участвуют около 130 спортсменов, в том числе участники специальной военной операции, из регионов Северо-Западного федерального округа, Московской и Омской областей. Для них предусмотрели четыре основных дисциплины – пауэрлифтинг, настольный теннис, спортивное метание ножа, шахматы и два показательных направления – фиджитал-бокс, фиджитал-стрельба из лука. Также в программу включили семинар по адаптивным и инновационным видам спорта, интерактивные площадки по роботостроению.

"Мы уделяем особое внимание участникам специальной военной операции и поддержке членов их семей – для нас это долг, миссия, служение, послушание, идеология и дело чести. У нас действует 45 мер поддержки, недавно мы поднялись на первую строчку среди всех субъектов Российской Федерации по качеству оказания помощи участникам СВО и членам их семей. Мы направили уже более 12 миллиардов рублей на гуманитарную помощь и меры социальной поддержки. Это наша обязанность, мы продолжаем с честью выполнять свой долг", – подчеркнул Филимонов.