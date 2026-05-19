Володин рассказал о работе над доступностью отечественных лекарств

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил фармацевтических работников с профессиональным праздником, отметив, что провизоры, фармацевты, химики и технологи многое делают для повышения качества и доступности отечественных лекарств.

19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года.

"Поздравляю фармацевтических работников с профессиональным праздником! Провизоры, фармацевты, химики и технологи многое делают для повышения качества и доступности отечественных лекарств. Вносят вклад в решение важной государственной задачи, направленной на сохранение здоровья людей", - сказал Володин , его слова приводятся на сайте Госдумы

Он отметил, что особая роль в развитии фармацевтики принадлежит российским ученым, создающим лекарственные препараты, а также отраслевым предприятиям, внедряющим новые технологии.