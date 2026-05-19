Власов сохранил 27-ю позицию на "Джиро д'Италия"

19:42 19.05.2026
Власов сохранил 27-ю позицию в генеральной классификации "Джиро д'Италия"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский велогонщик Александр Власов занял 58-е место на десятом этапе «Джиро д'Италия».
  • Этап выиграл итальянец Филиппо Ганна из команды Netcompany-Ineos.
  • Власов сохранил 27-ю позицию в генеральной классификации, отставая от лидера на 13 минут 57 секунд.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял 58-е место на десятом этапе многодневки "Джиро д'Италия".
Этап протяженностью 42 км выиграл итальянец Филиппо Ганна из команды Netcompany-Ineos, пройдя дистанцию за 45 минут 53 секунды. Вторым стал его партнер по команде Тимен Аренсман из Нидерландов (+1.54), замкнул тройку француз Реми Каванья (+1.59) из команды Groupama-FDJ. Власов финишировал с отставанием 5 минут 46 секунд.
В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 39 часов 40 минут 34 секунды. Вторым идет Йонас Вингегор (+0.27) из Team Visma, третьим - Аренсман (+1.57). Власов остался на 27-й строчке, он отстает от лидера на 13 минут 57 секунд.
Одиннадцатый этап многодневки протяженностью 195 км пройдет 20 мая.
